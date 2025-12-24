Guardias expulsaron del mall a periodista de Chilevisión
Daniela Muñoz se encontraba en pleno despacho cuando fue sacada del recinto.
La periodista Daniela Muñoz del matinal "Contigo en la mañana" fue expulsada del mall Costanera Center mientras realizaba un despacho en vivo.
Mientras acompañaba a un particular "Grinch" dentro del recinto, la comunicadora se vio interrumpida por un grupo de guardias de seguridad que le pidieron dejar de grabar y abandonar el lugar. "Pero si yo mandé el mail por la autorización", se defendió Muñoz ante la intransigencia de los guardias.
Sin embargo dicho correo no pudo ser comprobado y los guardias insistieron en que la periodista debía salir del lugar. "Nos están echando. No queremos generar problemas un día tan especial", dijo ella a la cámara.
Inmediatamente comenzaron a ser escoltados hasta las afueras del recinto, aunque la cámara nunca se apagó. "Por favor, se les pidió amablemente que no se puede grabar", le dijo un guardia a Muñoz, quien replicó que "pero si estamos saliendo".
De acuerdo al artículo 161 A del Código Penal, está prohibido registrar imágenes o hechos de carácter privado que se realicen dentro de recintos particulares. Pese a que los mall son de libre acceso al público, son considerados como recintos privados.