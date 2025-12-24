Guardias expulsaron del mall a periodista de Chilevisión

La periodista Daniela Muñoz del matinal "Contigo en la mañana" fue expulsada del mall Costanera Center mientras realizaba un despacho en vivo.

Mientras acompañaba a un particular "Grinch" dentro del recinto, la comunicadora se vio interrumpida por un grupo de guardias de seguridad que le pidieron dejar de grabar y abandonar el lugar. "Pero si yo mandé el mail por la autorización", se defendió Muñoz ante la intransigencia de los guardias.

Sin embargo dicho correo no pudo ser comprobado y los guardias insistieron en que la periodista debía salir del lugar. "Nos están echando. No queremos generar problemas un día tan especial", dijo ella a la cámara.

Inmediatamente comenzaron a ser escoltados hasta las afueras del recinto, aunque la cámara nunca se apagó. "Por favor, se les pidió amablemente que no se puede grabar", le dijo un guardia a Muñoz, quien replicó que "pero si estamos saliendo".

De acuerdo al artículo 161 A del Código Penal, está prohibido registrar imágenes o hechos de carácter privado que se realicen dentro de recintos particulares. Pese a que los mall son de libre acceso al público, son considerados como recintos privados.