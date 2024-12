Cancamusa teloneó a Lenny Kravitz en México: "Que hermoso regalo"

La chilena Cancamusa vivió un "soñado" momento tras abrir el concierto que Lenny Kravitz ofreció en Ciudad de México el pasado sábado 14 de diciembre.

A través de su Instagram la cantante y baterista publicó una serie de imágenes junto al artista estadounidense y relató parte de la experiencia de telonearlo.

"Qué hermoso regalo conocer a Lenny Kravitz y abrir su show ayer en Ciudad de México. A los 13 años yo estaba sacando en batería 'Are You Gonna Go My Way' en mi casa en el sur de Chile porque mi profe de música del colegio me la había dado de tarea", aseguró Cancamusa, quien también reveló su gusto por el hit "Again".

Pese a ser popularmente conocida por haber asumido el rol de baterista en Los Bunkers, Cancamusa cuenta con una sólida carrera en solitario que incluye dos álbumes de estudio.

"Esta experiencia es un regalo, un gran aprendizaje e inspiración para mi carrera como solista. Me siento muy afortunada por haber tenido esta oportunidad", concluyó la artista.