Daddy Yankee dará show gratuito en Argentina: será de música cristiana

Tras su gira de despedida, Daddy Yankee regresará a los escenarios con un show de música cristiana.

El puertorriqueño, que se retiró de la música a fines del 2023, se presentará de forma gratuita en el estadio de Chacarita en Buenos Aires, Argentina.

El evento, donde el artista dejará de lado el reggaeton, está siendo organizado por "Manantial de Bendiciones" y se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre.

El pasado diciembre, el intérprete de éxitos como "Llamado de Emergencia" y "Gasolina", hizo su último show en Puerto Rico, donde reveló que se había hecho unido a la iglesia evangélica.

"Esta noche, reconozco y no me avergüenzo en decirle al mundo entero que Jesús vive en mí y que yo viviré para Él (...) A todas las personas que me siguieron, sigan a Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida", dijo en aquella ocasión.