Don Omar desmiente su retiro musical y anuncia próximos proyectos

Don Omar no planea retirarse de la música, afirmaron este viernes a EFE fuentes cercanas al artista puertorriqueño, conocido como el "Rey del Reguetón", desmintiendo los rumores que circularon esta semana.

Según su equipo, las versiones sobre un supuesto retiro surgieron a partir de una entrevista que Don Omar concedió en julio y que recientemente se volvió viral, pero en ningún momento el cantante de 47 años expresó que dejaría la música. "Sus palabras fueron malinterpretadas", precisaron.

Los rumores comenzaron después de que Don Omar hablara sobre su legado en una entrevista con Telemundo, mencionando a colegas como Daddy Yankee y Héctor El Father y reflexionando sobre el momento en que cada artista debe "pasar el bastón".

En la misma conversación, el artista expresó su intención de lanzar un álbum con sus grandes éxitos, preparar un disco inédito en 2026 y realizar una gira global.

Estas declaraciones también forman parte de una reflexión sobre su impacto en la música latina y el género urbano, así como sobre su experiencia personal tras superar el cáncer de riñón el año pasado, enfermedad de la que se encuentra actualmente en remisión.

Cabe recordar que en 2017 Don Omar realizó la gira de despedida "Forever King, The Last Tour", aunque posteriormente retomó su carrera tras resolver una disputa con su sello discográfico, publicando dos álbumes de estudio, "The Last Album" (2019) y "Forever King" (2023), además de realizar dos giras en los años siguientes.