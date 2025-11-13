Dua Lipa homenajeó a La Ley con cover de "El Duelo"

Este miércoles, la cantante Dua Lipa dio su segundo y último show en Chile con la gira "Radical Optimism".

Con una enérgica puesta en escena, la intérprete logró enamorar y hacer bailar a los presentes, mostrando una gran cercanía con sus fieles seguidores.

Además, cabe recordar que, como bien lo dijo Lipa, "en cada noche de mi tour canto una canción sorpresa de un artista local". No obstante, las pruebas de sonido la delataron en ambas jornadas.

Tras sorprender la primera noche con "Tu Falta de Querer" de Mon Laferte, la artista británica escogió un tema muy distinto para la siguiente presentación.

"Muchas gracias por su amor, energía y apoyo (...) Esta noche he elegido una canción muy especial: 'El Duelo' de La Ley", dijo al presentar el tema, lanzado en 1995 por el grupo nacional.