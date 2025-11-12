Dua Lipa estremeció al Nacional con su versión de "Tu Falta de Querer"

La noche de este martes, Dua Lipa se presentó frente a un repleto Estadio Nacional.

Con un setlist que incluyó un repaso de sus tres discos de estudio, la británica hizo vibrar al coloso de Ñuñoa con el primero de dos conciertos de su "Radical Optimism Tour".

Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la noche fue el confirmar su elección para el cover de un artista nacional: "Tu Falta de Querer" de Mon Laferte, que quedó en evidencia durante la prueba de sonido.

"Esta noche elegí una canción que me encanta, pero que me rompe el corazón cada vez que la escucho", dijo al presentar el popular tema de la cantautora chilena, según se escucha en registros de redes sociales.