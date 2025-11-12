Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.8°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música

Dua Lipa estremeció al Nacional con su versión de "Tu Falta de Querer"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La cantante británica dio el primero de dos shows en Chile.

Dua Lipa estremeció al Nacional con su versión de
 instagram - @dgmedios
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La noche de este martes, Dua Lipa se presentó frente a un repleto Estadio Nacional.

Con un setlist que incluyó un repaso de sus tres discos de estudio, la británica hizo vibrar al coloso de Ñuñoa con el primero de dos conciertos de su "Radical Optimism Tour".

Sin embargo, uno de los momentos más esperados de la noche fue el confirmar su elección para el cover de un artista nacional: "Tu Falta de Querer" de Mon Laferte, que quedó en evidencia durante la prueba de sonido.

"Esta noche elegí una canción que me encanta, pero que me rompe el corazón cada vez que la escucho", dijo al presentar el popular tema de la cantautora chilena, según se escucha en registros de redes sociales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada