Dua Lipa tributará a La Ley en su segundo y último show en Chile

La cantante Dua Lipa ya escogió el cover chileno que interpretará este miércoles en su segundo y último concierto en el Estadio Nacional.

Este martes en su primer show en ese recinto sorprendió a los fans con una impecable versión de "Tu falta de querer" de Mon Laferte, canción que aseguró "me parte el corazón cada vez que la escucho".

Según diversos reportes en redes sociales confirmados por La Tercera, Dua Lipa retrocedió a 1995 y escogió un clásico de La Ley: probó sonido con "El Duelo", el tema que Beto Cuevas y compañía firmaron en 1995 en su icónico álbum "Invisible".

Al igual que en la primera jornada, se espera que este nuevo show de Dua Lipa comience cerca de las 21:00 horas.

Pase cerca del estadio nacional y la dua lipa justo estaba ensayando la canción el duelo de la ley. #RadicalOptimismTour — ♒ CAMUS ♒ aka ig:neurona_saturada (@Valnativo) November 12, 2025