Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago26.1°
Humedad26%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Dua Lipa tributará a La Ley en su segundo y último show en Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En su primera presentación la británica sorprendió con "Tu falta de querer" de Mon Laferte.

Dua Lipa tributará a La Ley en su segundo y último show en Chile
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La cantante Dua Lipa ya escogió el cover chileno que interpretará este miércoles en su segundo y último concierto en el Estadio Nacional.

Este martes en su primer show en ese recinto sorprendió a los fans con una impecable versión de "Tu falta de querer" de Mon Laferte, canción que aseguró "me parte el corazón cada vez que la escucho".

Según diversos reportes en redes sociales confirmados por La Tercera, Dua Lipa retrocedió a 1995 y escogió un clásico de La Ley: probó sonido con "El Duelo", el tema que Beto Cuevas y compañía firmaron en 1995 en su icónico álbum "Invisible".

Al igual que en la primera jornada, se espera que este nuevo show de Dua Lipa comience cerca de las 21:00 horas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada