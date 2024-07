Festival de Malasia ingresa demanda contra The 1975 por polémico beso

Una millonaria demanda habría recibido la banda The 1975 tras la cancelación del Good Vibes Festival 2023 en Malasia.

Durante el evento, realizado en Kuala Lumpur, el vocalista Matty Healy besó al bajista Ross MacDonald como forma de protesta contra las leyes anti LGBTQ+ del mencionado país, provocando que la inmediata cancelación de las jornadas siguientes y recibiendo amenazas de demanda, tanto de comerciantes como la organización.

De acuerdo a Variety, el festival, que demandó a cada integrante del grupo de forma individual, exige un total de 2,4 millones de dólares como compensación luego de que la licencia de los organizadores fuera revocada.

En los documentos presentados ante el Tribunal Supremo de Reino Unido señalan que los intérpretes de "Robbers" y su equipo eran conscientes de las condiciones de la Agencia Central de Malasia para la Solicitud de Filmaciones y Actuaciones de Artistas Extranjeros (PUSPAL), que prohiben insultar, fumar y beber el escenario, quitarse la ropa y abordar temas de política o religión.

Sin embargo, la noche previa al show los artistas tuvieron intenciones de cancelar la presentación y si bien, decidieron seguir adelante, cambiaron completamente el setlist anunciado y contrabandearon una botella de vino para que Healy "pudiera tener fácil acceso" a esta, reaccionando violentamente contra oficiales de PUSPAL tras el beso.

Hasta ahora, The 1975 ha evitado referirse al tema, aunque sí se sabe que no han presentado su defensa ante la demanda.

The 1975 has been banned from Kuala Lumpur, Malaysia after Matty Healy and bandmate Ross MacDonald kissed on-stage during their set at Good Vibes Festival.



Before the kiss, Healy gave a speech on his disappointment in the country’s discrimination against the LGBTQIA+ community. pic.twitter.com/XcHuPHiYr5