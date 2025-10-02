Fiesta Grado 3 anuncia su reprogramación: Line up, fecha y entradas

La Fiesta Grado 3, que debió ser suspendida hace unos meses, anunció su reprogramación y parrilla de artistas.

A través de redes sociales, el evento fijó su realización para el próximo 1 de noviembre en el Estadio Cordep de La Florida.

En tanto, A*Teens vuelve a encabezar el line up para celebrar 25 años de carrera, repasando sus versiones de ABBA y éxitos propios.

Además, Glup!, Supernova y Kudai, Corona, Fulanito, Axé Bahía, Tronic, 666 y Rockola La Fiesta completan el cartel.

Cabe recordar que inicialmente, la fiesta se llevaría a cabo en enero de este año, aunque debió ser suspendida por una ola de calor en la capital.

Venta de entradas

Las entradas para Fiesta Grado 3 ya están disponible a través de Tuacceso, con precios y localidades que varían entre los $30.000 y $90.000.

Asimismo, la organización señaló que quienes adquirieron tickets para la fecha suspendida, podrán ingresar sin ningún inconveniente a esta versión, incluyendo " alas 3.000 personas que viajaron a Concepción al día siguiente".