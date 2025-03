"Gabito...": Myriam Hernández cantó en acto del 8M y bromeó con Presidente Boric

La triunfadora del Festival de Viña 2025, Myriam Hernández, estuvo presente en la conmemoración del Gobierno por el Día Internacional de la Mujer.

"Qué orgullo estar acá. Gracias, presidente... Estoy muy emocionada y orgullosa de estar aquí, con mujeres valientes y luchadoras", dijo la intérprete.

"No podía estar en un mejor lugar en esta jornada... Estoy orgullosa de ser mujer y las invito a valorar a todas las mujeres en todos los ámbitos", agregó.

La ganadora de la Gaviota de Platino cantó sus clásicas canciones "Hasta aquí", "La fuerza del amor" y "Herida".

"Me salió un gallito, pero no quería dejar de estar. Estoy resfriada, pero me dije que eso no iba a ser una excusa", comentó.

Al momento de interpretar su icónica "Huele a peligro", bromeó con el presidente Boric, llamándolo "Gabito". "Ahora puedo hacerlo, estoy libre", dijo.