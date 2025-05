"Intentó cobrarme tres millones": Kanye West ataca a exsocio tras el lanzamiento de "Donda 2"

Ye, anteriormente conocido como Kanye West, lanzó por primera vez su álbum "Donda 2" en plataformas digitales, luego de que en 2022 estuviera disponible únicamente durante dos meses a través del Stem Player.

El álbum, que conserva la portada original y que muestra la casa de su infancia en llamas, se encuentra en plataformas como Youtube Music o iTunes bajo el nombre artístico de Donda, no con el de West, y actualmente ocupa el puesto número cuatro en las ventas de discos de iTunes.

El proyecto incluye 18 temas y fue producido por Future. Además, cuenta con colaboraciones de XXXTENTACION, Don Toliver, Migos, Jack Harlow, Travis Scott, Playboi Carti, entre otros.

Tras el lanzamiento, Ye reveló este miércoles en su cuenta de X que su socio de muchos años, DeAndre 'Free' Maiden, que representa a los productores Jahmal 'Boogz Da Beast' Gwin y Brian 'AllDay' Miller -de acuerdo con el medio TMZ-, estaba enojado por la falta de pago.

"Free Maiden intentó cobrarme 3 millones de dólares por estos ritmos de gente a la que enseñé a hacer ritmos. Ahora va a retirar 'Donda 2'", escribió el rapero en X después de exponer un supuesto mensaje de Free en el que explica que el lanzamiento del álbum no fue autorizado.

La imagen compartida por el rapero muestra un presunto mensaje de su excolaborador, donde lo acusa de adeudar pagos desde hace tres años y detalla los tracks lanzados sin permiso: "We Did It", "530", "Lord Lift", "City of God", "Broken Road", "Get Lost", "Too Easy" y "First Time".



Ye no ha dejado de estar en el ojo del huracán desde hace años y en los últimos meses ha sido duramente criticado por sus comentarios pro nazis en redes sociales, declaraciones polémicas sobre su relación con la modelo Bianca Censori, y tras la confesión de que tuvo una experiencia incestuosa con uno de sus primos en la infancia.