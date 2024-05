Jennifer López cancela gira: "Se está tomando un tiempo"

Fue anunciado que la cantante y actriz Jennifer López canceló su gira por Estados Unidos "This is Me... Now".

La lamentable noticia para los seguidores de J-Lo fue confirmada por la productora encargada de los espectáculos agendados, Live Nation.

"Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, familia y amigos cercanos", fue señalado.

Los representantes de López añadieron que "se devolverá el dinero a quienes compraron entradas a través de Ticketmaster".

¿Qué dijo Jennifer López sobre la cancelación de su gira?

Por su lado, la intérprete de "On the floor" expresó en un comunicado oficial de su página que lamenta la situación. "Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado.

"Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario", comentó Jennifer López, y prometió a sus fans "que les compensaré y que volveremos a estar todos juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima".