Back to the beginning: Black Sabbath se despide de la música con masivo show

Este sábado 5 de julio la legendaria Black Sabbath cerrará -otra vez- su larga historia con un masivo concierto en la ciudad de Birmingham que contará con su formación original y varios invitados.

Pese a haberlo anunciado en el pasado, esta parece ser la despedida definitiva debido a la edad de sus miembros y al estado de salud de su cantate Ozzy Osbourne, quien está afectado por Parkinson y otras enfermedades.

Con el fin de celebrar la brillante carrera del cuarteto se organizó este espectáculo titulado "Back to the beginning", en el cual se espera la participación de artistas como Metallica, Pantera, Slayer, Alice in Chains, Mastodon y Tool, entre muchos otros.

¿Qué ha pasado en el show?

El show final de Black Sabbath comenzó cerca de las 13:00 horas del Reino Unido y ya han ocurrido las siguientes presentaciones:

Mastodon : "Black Tongue", "Blood and Thunder" y "Supernaut" (Black Sabbath cover)

: "Black Tongue", "Blood and Thunder" y "Supernaut" (Black Sabbath cover) Rival Sons : "Do Your Worst", "Electric Funeral" (Black Sabbath cover) y "Secret"

: "Do Your Worst", "Electric Funeral" (Black Sabbath cover) y "Secret" Anthrax : "Into the void" (Black Sabbath cover) y "Indians"

: "Into the void" (Black Sabbath cover) y "Indians" Halestorm: ""Love Bites (So Do I)" y "Perry Mason" (Ozzy Osbourne cover)

¿Cómo y dónde ver?

El show final de Black Sabbath se puede ver a través de un servicio de streaming pagado, cuyas entradas se pueden adquirir en el sitio oficial del evento a un valor aproximado de $14.000.

Para quienes adquieran el boleto, el concierto estará disponible dos horas después del inicio del evento (10:00 hora de Chile) y se podrá ver durante las siguientes 48 horas.