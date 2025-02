Black Sabbath anuncia su último concierto con formación original

El 5 de julio, Birmingham, la cuna del heavy metal, será testigo de un evento sin precedentes: el último concierto de Ozzy Osbourne y la reunión de la formación original de Black Sabbath en un espectáculo titulado "Back to the Beginning".

Este evento especial marcará el adiós definitivo de Ozzy a los escenarios y reunirá a Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, quienes compartirán escenario por primera vez en dos décadas.

Además de Black Sabbath, el festival contará con un cartel estelar encabezado por Metallica, Slayer y Pantera, acompañados por otras grandes bandas del género como Gojira, Halestorm, Alice In Chains, Lamb of God, Anthrax y Mastodon.

Our admiration for @BlackSabbath runs deep, and we can't wait to join them in Birmingham, England, on July 5 for Back to the Beginning: The Final Show! Tickets go on sale Friday, February 14, at 10 AM GMT / 5 AM EST / 2 AM PST. pic.twitter.com/h7DuP9xZ9C

El show no solo será un hito en la historia del metal, sino que también tendrá un propósito benéfico. Los fondos recaudados se destinarán a Cure Parkinson’s, el Hospital Infantil de Birmingham y Acorn Children’s Hospice.

El evento se llevará a cabo en el estadio Villa Park y, además de las bandas mencionadas, contará con la participación de icónicas figuras del rock y el metal, incluyendo a:

Las entradas para este monumental festival de heavy metal estarán disponibles a partir del viernes 14 de febrero a través del sitio oficial de Live Nation.

The original @BlackSabbath – Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler and Bill Ward – will play for the first time in 20 years. The band will take to the stage to headline BACK TO THE BEGINNING on July 5th at Villa Park.



