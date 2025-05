Este es el setlist que Iron Maiden traerá a Chile en 2026

En Budapest se inició este 27 de mayo la nueva gira de Iron Maiden, que celebra 50 años de carrera y que se centra en sus primeros nueve discos de estudio, la etapa más clásica de la banda.

"Run for Your Lives World Tour" es un show quizás pensado para dejar el mejor recuerdo en los fans, porque tras cinco décadas, el grupo sabe que no podrá seguir como antes y prueba de ello es que el baterista Nicko McBrain no es parte de la gira, tras dar un paso al costado en 2024.

Hasta ahora, sólo está programada el tramo europeo del tour, pero como es ya costumbre, Maiden agregará shows en Oceanía, Japón, América del Norte y Latinoamérica, donde Santiago tiene segura una fecha, o quizás dos, en 2026.

El setlist de Iron Maiden 2025