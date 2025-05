Miley Cyrus revela trauma de salud que casi la aleja de la música

Mientras se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum "Something Beautiful", Miley Cyrus compartió uno de los momentos más difíciles de su carrera. En una entrevista con Zane Lowe para Apple Music, la cantante reveló que una emergencia médica en pleno show la hizo cuestionarse su futuro en la música.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zane Lowe (@zanelowe)

El episodio ocurrió durante el especial de fin de año "Miley’s New Year’s Eve Party" en 2022. "Tuve una emergencia médica. Se me rompió un quiste ovárico. No sabíamos exactamente qué estaba pasando, así que lo hicimos igual", recordó Cyrus. "Fue bastante traumático, porque fue extremadamente doloroso, y aun así hice el show".

Este hecho, sumado al estrés de las giras, la llevó a contemplar el retiro, algo que compartió con el productor Lorne Michaels, quien le aconsejó no rendirse: "Todos tienen estas experiencias traumáticas", le dijo Michaels, según relató la cantante.

La artista también habló de su decisión de alejarse de las giras tras el "Attention Tour", en parte por razones de salud y por mantener su sobriedad. "La sobriedad es como mi Dios. La necesito, vivo para ella... Es muy alto el estrés", explicó.

Otra de sus dificultades es el edema de Reinke, una inflamación crónica en las cuerdas vocales, combinada con un pólipo que definió su característica voz rasposa. "Es extremadamente difícil cantar así, porque es como correr un maratón con pesas en los tobillos", explicó. La artista se muestra reacia a operarse por miedo a perder su distintivo timbre.

Pese a estos desafíos, Cyrus encara el futuro con optimismo y ambición artística. Sobre "Something Beautiful", expresó: "Quiero que el público se una a mí... que no sean meros espectadores, sino que sean una estrella de la película junto a mí".