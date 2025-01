Neil Young se retracta y confirma show en Glastonbury 2025

El músico Neil Young ha confirmado que sí tocará en la próxima versión del festival Glastonbury tras haber rechazado inicialmente su participación en el evento.

Este viernes, Emily Eavis, organizadora del evento, anunció que el canadiense vuelve a ser parte de la lista de artistas que actuarán en el escenario Pyramid, pese a que este se había bajado al considerar que el macroevento estaba ahora controlado por la BBC.

"Debido a un error en la información recibida, había decidido no tocar en el festival de Glastonbury, que siempre me ha encantado. Por suerte, el festival vuelve ahora a estar en nuestro itinerario y ¡tenemos ganas de tocar! Espero veros ahí", declaró el artista en su página web.

Cuando anunció que no participaría en el evento musical, el compositor, de 79 años, que ya actuó allí en 2009, explicó en posteo que les habían pedido, a él y a su banda, The Chrome Hearts, "hacer muchísimas cosas" en la que no estaban interesados, añadiendo además que el festival "está ahora bajo control corporativo".

Si bien no se han divulgado los detalles que estarían detrás de esas afirmaciones, la BBC recuerda hoy en su web que es socio exclusivo de Glastonbury para poder televisar las actuaciones del festival desde 1997 y emite más de 50 horas de dichos espectáculos cada año.

La cadena recuerda que la última vez que Young tocó en ese festival en 2009, solo permitió que la corporación emitiera una pequeña parte de sus dos horas de concierto.