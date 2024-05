Nicki Minaj debió cancelar show tras detención en Países Bajos

El concierto de Nicki Minaj en Manchester fue cancelado tras la detención de la rapera en Amsterdam, por cargo de presunta exportación de drogas livianas, hecho que terminó con su viaje cancelado y una multa.

Según reportó BBC, los fans en el Co-op Live Arena se quejaron que el anuncio de que el concierto no se realizaría fue justo a la hora de inicio del mismo, pese a que la misma artista estadounidense había transmitido en sus redes lo que pasaba con la policía de Países Bajos.

"Esto es Amsterdam por cierto, donde la marihuana es legal", comentó en un posteo en la red X.

😩 now they said they found weed & that another group of ppl have to come here to weigh the pre-rolls. Keep in mind they took my bags without consent. My security has already advised them those pre-rolls belong to him. Oh yea & the pilot wants me to take my ig post down.