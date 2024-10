Carisma y simpatía: Paul Mccartney hizo vibrar a 40.000 personas en su paso por Chile

Este viernes 11 de octubre, el Estadio Monumental vibró con la legendaria presencia de Paul McCartney, quien llegó con su esperada gira "Get Back", que lo trajo por quinta vez a Chile.

El espectáculo comenzó a eso de las 21:15 horas, con un público ansioso que esperaba corear cada uno de los clásicos de la icónica banda de Liverpool.

Desde el primer acorde de "Can't buy my love", Paul Mccartney demostró que es un ícono lleno de carisma.

Un setlist del ayer y hoy

El setlist fue una mezcla perfecta de éxitos de los Beatles y su carrera solista, pasando por joyas como "Drive My Car". El estadio estalló en aplausos con "Got to Get You Into My Life" y la emotiva "My Valentine", dedicada a su esposa Nancy.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando McCartney interpretó "In Spite of All the Danger", una de las primeras canciones que grabó con los Quarrymen, precursora de los Beatles.

La nostalgia continuó con el clásico folk de "Blackbird", donde el público acompañó con un respetuoso silencio, dejando que la voz de McCartney y su guitarra acústica llenaran el estadio desde la tarima donde se alzó.

Un punto destacado fue la interpretación de "Now and Then", el último tema de los Beatles, que fue completado gracias a la Inteligencia Artificial y que fue interpretado junto a su completa banda de músicos que brillaron en el escenario.

La recta final del concierto fue una explosión de energía con "Lady Madonna". El clímax llegó con "Get Back" y "Let It Be", seguidos por la espectacular "Live and Let Die", acompañado de un show de pirotecnia y fuego en el escenario que ha repetido en sus diferentes shows.

El cierre no podía comenzar con otra canción que no fuera "Hey Jude", donde el público tomó el protagonismo en el famoso "na-na-na" que llenó de luces el estadio.

Una visita presidencial

El Mandatario Gabriel Boric fue uno de los asistentes a este evento que tuvo más de 40.000 personas como público. Disfrutó el show desde la zona Rapa Nui, en lo alto del Estadio Monumental y fue captado por algunos fanáticos que estaban sentados cerca.

El presidente @GabrielBoric en el concierto de #PaulMcCartney

Se acuerdan de la reacción de la gente en el concierto de 2019 con el presidente de la época?😳 pic.twitter.com/XNeczc3fR9 — Carla Montserrat (@Cmonts_) October 12, 2024

Durante su show que duró casi tres horas, Mccartney dijo algunos términos en español chileno que fueron aplaudidos por el público, como "hola chiquillas y chiquillos", "dale po'", "la raja", "este carrete está cuático" y finalmente remató con un "hasta pronto", que dio por finalizado el emocionante concierto.

El setlist de Paul Mccartney en Chile

A Hard Day's Night

Junior's Farm

Letting Go

Drive my car

Got to Get You Into My Life

Come On to Me

Let Me Roll It

Getting Better

Let 'Em In

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five

Maybe I'm Amazed

I've Just Seen a Face

In Spite of All the Danger

Love Me Do

Dance Tonight

Blackbird

Here Today

Now and Then

New

Lady Madonna

Jet

Being for the Benefit of Mr. Kite!

Something

Ob-La-Di, Ob-La-Da

Band on the Run

Get Back

Let It Be

Live and Let Die

Hey Jude

Encore