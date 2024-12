"Me separé": Maly Jorquiera confirmó ruptura con Sergio Freire

La comediante Maly Jorquiera confirmó su separación de Sergio Freire tras contraer matrimonio en abril pasado.

Hace unos meses la pareja colmó los portales de espectáculos con rumores sobre una supuesta infidelidad concretada por Freire a pocos meses de haberse casado con Jorquiera.

Ya en noviembre pasado la humorista hizo referencia a su situación sentimental durante un show, donde se comparó con la cantante Shakira y su mediático divorcio con Gerard Piqué.

Ahora, en el marco de los Premios Todo Mejora 2024, Maly Jorquiera aseguró que ya no está junto a Freire y señaló que no vio venir la situación.

"Soy la niña de símbolo de todo mejora. Yo me casé y me separé, altiro. Que loca la huea... no lo vi venir, como Piñera en el estallido", dijo en medio de su rutina, según un registro de ADN.

Luego agregó que "la vida te da señales, se demoró 10 años en pedirme matrimonio. Me iba a casar y todas mis amigas se estaban separando".