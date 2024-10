Paul McCartney visitó sinagoga de Santiago por Yom Kipur

La noche del viernes, Paul McCartney realizó un masivo concierto en Chile y al día siguiente estuvo junto a su esposa Nancy Shevell en una sinagoga de Lo Barnechea.

El músico y su esposa, que es judía, estuvieron el sábado en el sitio de oración para celebrar el Yom Kippur, el día más sagrado para los judíos y que significa "día de expiación".

McCartney y Nancy llegaron al lugar cerca de las 13:00 horas y se retiraron pasadas las 14:00 horas. Posteriormente, el ex Beatle dejó Chile y viajó hasta Brasil, donde seguirá su gira por Sudamérica.

Today we had the privilege of hosting Sir Paul Mc Cartney and his wife Nancy for Iom Kippur in our synagogue in Santiago. In times of hate and despair, a bright light of hope for the Jewish people.



Am Israel Jai 🇮🇱 pic.twitter.com/UPoK9ivQuu