Dua Lipa encantó a Chile en su última noche en el Estadio Nacional

Este miércoles, Dua Lipa ofreció el último de dos conciertos en el Estadio Nacional, donde deslumbró al público.

Alrededor de las 21:10 horas, la cantante a apareció en escena al ritmo de "Training Season", perteneciente a su tercer álbum de estudio "Radical Optimism", mismo que le dio título a la gira actual.

Derrochando glamour y sensualidad con temas como "End of an Era", "Break My Heart", "Levitating" y "These Walls", la artista logró conquistar a los presentes.

Dua Lipa versionó a La Ley

Tras cantar "Tu Falta de Querer" de Mon Laferte durante su primer show, el mundo estaba expectante respecto al cover que interpretaría en su segunda presentación.

"Muchas gracias por su amor, energía y apoyo (...) esta noche he elegido una canción muy especial: 'El Duelo' de La Ley", dijo al presentar la canción.

Siguiendo con hits icónicos como "Physical", "Electricity" e "Illusion", a temas más emotivos como "Happy For You" y "Anything for Love", la cantautora se tomó un momento para pedirle al coloso de Ñuñoa que cantara con ella uno de sus primeros single "Be The One", lanzado hace una década.

Además de lucirse hablando en español, la británica bajó en varias oportunidades del escenario y conversar y fotografiarse con el público, mostrando una estrecha cercanía con sus fieles fanáticos.

Bailando enérgicamente un extenso mix entre "Dance The Night" y "Don't Start Now", Lipa cerró con broche de oro su segunda visita a Chile con "Houdini", dando cátedra en el mundo musical -con una presentación que incluyó cuatro actos y diversos cambios de vestuario- de cómo complacer al público con un espectáculo de primer nivel.