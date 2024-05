Presentación de Israel en Eurovisión es recibida con abucheos

El espectáculo de Israel en la segunda semifinal de Eurovisión 2024 fue ampliamente abucheada parte del público en respuesta a los ataques militares efectuados en Gaza lleva a cabo en Gaza.

De acuerdo a EFE, las desaprobaciones del show de la cantante israelí Eden Golan en paralelo a ciertos alentamientos por cierta parte del público, persistieron durante toda su presentación en el certamen, que tomó lugar en el Malmö Arena, Suecia.

Pero no correspondió a una sorpresa, ya que el miércoles pasado, el ensayo general del público que representa a Israel en el reconocido Festival de Europa también fue objeto de vociferaciones y chillidos.

La cadena sueca SVT, por su parte, decidió no hacer una retransmisión del bullado espectáculo.

"Estoy aquí haciendo lo que amo, solo me centro en la música y la energía, son muchos los que me apoyan y es un honor representar a mi país especialmente en estos tiempos. Me centro solo en hacer una buena actuación y en que se escuche nuestra voz", menifestó la artista ayer por su lado al ser consultada por la prensa.