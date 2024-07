Quique Neira abandona las redes sociales tras dichos sobre estallido social

El cantante Quique Neira tomó la decisión de abandonar sus redes sociales y argumentó que fue por "recomendación médica", solo días después de emitir opiniones sobre el estallido social.

En un post de Instagram, Neira afirmó que "por recomendación médica voy a estar fuera de mis redes por unos días", esto poco más de una semana después de haber dicho que, sobre el estallido de 2019, "a estas alturas, siento que nos usaron. Yo me siento utilizado como artista".

"Quienes me quieran, manden cariño, que eso nunca está demás. Y si me extrañan vayan a escuchar mi música, que ahí está lo mejor de mí", expresó el ex Gondwana.