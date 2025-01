The Rolling Stones y Metallica despiden a Marianne Faithfull

La actriz y cantante Marianne Faithfull murió a los 78 años en Londres, acompañada de su familia, reportó su representación artística, con lo que terminan seis décadas de un intenso romance entre la también compositora y la cultura popular británica.

A los 17 años, Marianne Evelyn Gabriel Faithfull no tenía experiencia alguna en el mundo del espectáculo, pero conoció al entonces manager de The Rolling Stones, Andrew Oldham, quien -embobado- la sumó a la grabación de "As tears go by". Y ahí todo cambió.

Famosa de inmediato, pasaron sólo dos años para que protagonizara una telenovela de aquellas, pues con casi 20 años abandonó a su marido, a menos de un año de tener su primer hijo, y comenzó a vivir un tórrido romance con Mick Jagger, al tiempo que se convertía en la musa de los Stones.

La relación duró cerca de 4 años, y luego del quiebre Faithfull profundizó sus adicciones, tras años de excesos con la banda. Incluso llegó a vivir en la calle durante los años '70 por su dependencia de la heroína.

Logró recomponer su vida al terminar esa década y en los '80 volvió a grabar. Luego apareció en 1990 en el concierto "The Wall - Live in Berlin", organizado por Roger Waters; y en 1997 logró fama entre otros públicos al ser invitada por Metallica a grabar "The memory remains", cuyo video también protagonizó.

Así, tanto The Rolling Stones como Metallica reaccionaron al deceso, compartiendo mensajes en sus redes sociales.

