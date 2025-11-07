Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago22.0°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música

Rosalía deslumbró con presentación en vivo de su disco "Lux"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La española presentó su ambiciosa propuesta sonora ante el público.

Rosalía deslumbró con presentación en vivo de su disco
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Rosalía encendió la gala de premios de Los40 Music Awards 2025 con su "Lux", su cuarto disco de estudio que publicó este viernes y que interpretó por primera vez en vio a través de su tema "Reliquia".

Acompañada de una orquesta sinfónica, la española plasmó la ambiciosa propuesta sonora de su álbum en esta actuación en vivo, donde además destacó su capacidad vocal.

Durante su presentación Rosalía se paseó por una pasarela y vibró con la explosión final del tema mientras partituras musicales volaban por el escenario.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada