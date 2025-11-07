Rosalía deslumbró con presentación en vivo de su disco "Lux"

Rosalía encendió la gala de premios de Los40 Music Awards 2025 con su "Lux", su cuarto disco de estudio que publicó este viernes y que interpretó por primera vez en vio a través de su tema "Reliquia".

Acompañada de una orquesta sinfónica, la española plasmó la ambiciosa propuesta sonora de su álbum en esta actuación en vivo, donde además destacó su capacidad vocal.

Durante su presentación Rosalía se paseó por una pasarela y vibró con la explosión final del tema mientras partituras musicales volaban por el escenario.