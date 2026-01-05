Exembajador Gazmuri: EE.UU. no logró quebrar al régimen chavista

Jaime Gazmuri, exembajador de Chile en Venezuela, advirtió en Cooperativa que la oposición venezolana y los Estados Unidos esperaban que la captura de Nicolás Maduro dividiera al chavismo, pero hasta el momento, sólo consiguió darle más cohesión.

"Es un régimen represivo y dictatorial, eso es evidente, y un pilar muy fundamental en el que descansa son las Fuerzas Armadas", observó el diplomático en El Diario de Cooperativa, y por ende, relevó que el general en jefe del Ejército Bolivariano, Vladimir Padrino, "es fundamental".

El también exsenador recordó que en nuestro país, "muchas veces decimos -porque estamos acostumbrados a eso- que en Chile el poder militar y el poder civil son dos asuntos distintos. En el chavismo, es una sola concreción, porque el líder inicial -que era muy distinto a Maduro-, Hugo Chávez, era militar".

"Entre el control militar, el control policial y el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela), mi impresión es que es una cúpula de muy poca gente, que hasta hoy ha logrado mantener cohesión", planteó Gazmuri, aunque estima que "seguramente hay pugnas internas; es un sistema muy opaco".

De todos modos, "tengo la impresión de que María Corina (Machado), el sector más radical de la oposición, y la inteligencia americana han hecho un mal cálculo de que la presión iba a quebrar el régimen, a provocar alguna disidencia militar. Eso hasta hoy no se ha producido, sino que todo lo contrario: una cohesión del régimen, que ha reforzado sus instituciones".

Las conversaciones entre la Casa Blanca y Miraflores

"Ayer, el Tribunal Supremo de Justicia declaró que la vicepresidenta (Delcy Rodríguez) asume como presidenta encargada. Después de eso, hubo una conferencia de prensa de Padrino con todo el alto mando, las tres ramas, reafirmando sus respetos a la Constitución y al fallo del Supremo (...), y hoy jura Delcy Rodríguez frente a la Asamblea Nacional", detalló.

Con todo, Gazmuri apunta a que los miembros del chavismo "se han dedicado a fortalecer la institucionalidad de la dictadura venezolana, y en eso han estado todos. Sin fisuras".

En ese sentido, aseveró que "hasta hoy, la opción de (Donald) Trump para lo que él llama la transición que va a dirigir EE.UU. es entenderse con el gobierno de Delcy, y ella ha dicho que extiende una invitación al gobierno de Trump para lograr un buen entendimiento, mientras que María Corina es la gran outsider", ya que el propio mandatario estadounidense fustigó su baja popularidad, e incluso el carácter de la Premio Nobel de la Paz.

"Ahora, entiendo que los americanos tienen un problema: ¿cómo administran el país? Si se instala mañana (Edmundo) González, que efectivamente ganó la elección, con María Corina en el Palacio de Miraflores, no pueden manejar nada. No tienen ni Ejército, ni policía, ni alcaldes, ni ministros, ni burocracia, etcétera. Lo que el régimen trata de hacer es decir a Trump: 'Los que garantizamos orden somos nosotros, entonces, conversen con nosotros'", explicó el otrora embajador.

Al cierre, Gazmuri reconoció que "no sé qué va a surgir de esa conversación, pero de que están conversando, lo están: lo dijo (Marco) Rubio y lo dijo Trump".