Carabineros destacó el comportamiento de ARMY en shows de BTS: "Un ejemplo para eventos deportivos"

Tras el primer concierto de BTS en el Estadio Nacional, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, elogió a los seguidores del grupo por su "comportamiento ejemplar".

De acuerdo al balance de operativos en la comuna de Ñuñoa por los shows, la primera noche convocó alrededor de 76 mil personas, reportó T13.

En este contexto, la autoridad felicitó al fandom por su buena conducta y colaboración con asuntos de seguridad: "Quiero destacar un comportamiento ejemplar. En primer lugar, a estas denominadas ARMY, ellas se han organizado y, sobre todo, han colaborado, han participado de las reuniones, creo que ha sido muy respetuoso y ha sido reconocido, incluso, por el grupo BTS", comenzó diciendo al citado medio.

"No han ido a los hoteles, no han ido a intervenir, no han ido a entorpecer, quizás con el afán de ir a ver a sus ídolos", señaló, añadiendo que "la noticia en torno al recital es sólo musical, es una noticia artística, de calidad, en el cual el público disfrutó, cantó, bailó y la noticia no es policial".

Asimismo, Araya comparó el comportamiento de los seguidores de la boyband con otros eventos desarrollados en el país, haciendo referencia a los desmanes ocasionados por el fútbol.

"Creo que es un tremendo ejemplo que muchos otros eventos, sobre todo deportivo, debieran tener. Disfrutar tranquilamente de un espectáculo, pero no alterar el normal desarrollo, de comportamiento de público en general", comentó, haciendo un llamado al público de las siguientes fechas a mantener esta conducta.