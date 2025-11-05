Entradas para ver a AC/DC parten en los 100 mil pesos

Este viernes 7 de noviembre comenzará la venta de entradas para el concierto que en marzo de 2026 dará la legendaria banda AC/DC, tres décadas después de su debut en Chile y en lo que todo indica será la última vez que los nacidos en Australia pisen un escenario nacional.

Tras el anuncio del show, ahora se conocieron los valores de las entradas, que se podrán adquirir en la plataforma Ticketmaster y tendrán una particular configuración: habrá solamente tres ubicaciones.

El ticket más caro en el denominado "PIT", el más cercano al escenario y que vale 262.125 pesos.

Luego hay dos canchas: la "frontal", que cuesta 207.370 pesos; y la "general", por 99.608 pesos, ocupando la mitad trasera de la explanada del Parque Estadio Nacional. Por este mismo último valor, además, se venderán entradas para personas con movilidad reducida.