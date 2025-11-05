Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.3°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Entradas para ver a AC/DC parten en los 100 mil pesos

Publicado:
| Periodista Digital: José Raúl Martínez

El show del 11 de marzo de 2026 en el Parque Estadio Nacional tendrá solamente tres ubicaciones.

Entradas para ver a AC/DC parten en los 100 mil pesos
 DG Medios
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este viernes 7 de noviembre comenzará la venta de entradas para el concierto que en marzo de 2026 dará la legendaria banda AC/DC, tres décadas después de su debut en Chile y en lo que todo indica será la última vez que los nacidos en Australia pisen un escenario nacional.

Tras el anuncio del show, ahora se conocieron los valores de las entradas, que se podrán adquirir en la plataforma Ticketmaster y tendrán una particular configuración: habrá solamente tres ubicaciones.

El ticket más caro en el denominado "PIT", el más cercano al escenario y que vale 262.125 pesos.

Luego hay dos canchas: la "frontal", que cuesta 207.370 pesos; y la "general", por 99.608 pesos, ocupando la mitad trasera de la explanada del Parque Estadio Nacional. Por este mismo último valor, además, se venderán entradas para personas con movilidad reducida.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada