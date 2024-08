Histórico vocalista de Accept llega con show aniversario del disco "Balls to the Wall"

Udo Dirkschneider, leyendo del heavy metal alemán e histórico vocalista de los alemanes Accept, se presentará en Chile con su banda Dirkschneider & the Old Gang, presentando un show homenaje al icónico disco "Balls to the Wall", que editó en 1983 con su otrora grupo.

Udo comparte escena con otro exAccept, Peter Baltes, y la presentación fue agendada para el 15 de noviembre en el Teatro Cariola, con entradas a la venta en Ticketplus, desde 34.500 pesos.