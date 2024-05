Il Divo anticipa su regreso a Chile: "Va a ser un show dramático y romántico"

El cuarteto vocal Il Divo concretará en los próximos días un nuevo concierto en Chile, el primero que da el grupo en el país desde 2019.

La cita está agendada para este viernes 31 de mayo en Gran Arena Monticello, un recinto que la banda ya visitó hace cinco años. En aquella oportunidad lo hicieron junto a Carlos Marín, cantante que falleció durante la pandemia.

"La pandemia y la pérdida de Carlos fue solo caos durante mucho tiempo. Cuando Carlos enfermó pensamos que mejoraría e hicimos todo pensando en volver cuando él se recuperara. Pero falleció y tuvimos que hacer una gira para recordarlo. Tuvimos que darnos el espacio para hacer el duelo por Carlos, pero también queríamos darle la oportunidad de que el público hiciera el duelo por Carlos", señala el grupo en conversación con Cooperativa.

Tras recuperarse del fallecimiento de su compañero, Il Divo decidió embarcarse en una nueva gira junto a Steven LaBrie, quien hoy es miembro permanente del cuarteto.

Juntos estrenaron recientemente "XX", un nuevo álbum con modernas canciones populares que incluye una ciudada versión de "Despacito". "Hemos arrancado completamente las raíces de este reggeaton y lo hemos traído al estilo de Il Divo. No me sorprende si a mucha gente le gusta mucho y a otros no les gusta nada, pero es lo que hacemos. Fue un experimento interesante y estoy muy orgulloso de esta versión", aseguraron.

Il Divo en Chile

Sobre su presentación en el país Il Divo adelanta que "vamos a presentar nuestro show que celebra los 20 años del grupo", pero que también repasará su último álbum.

"Es un show completamente nuevo, con elementos visuales diferentes a lo que hemos hecho antes. Vamos a presentar los grandes clásicos de Il Divo, lo que espera la gente, pero también vamos a cantar el repertorio del nuevo disco porque estamos muy orgullosos de este cuerpo de arte que hemos creado. Va a ser un show muy bonito, dramático y romántico", concluyeron.