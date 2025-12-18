Melissa Aldana sumó un show en el Municipal de Viña del Mar

La saxofonista Melissa Aldana anunció días atrás su regreso a Chile, con un show en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago, y ahora la artista nacional suma un nuevo concierto, esta vez en Viña del Mar.

Se trata de una presentación en el Teatro Municipal de la Ciudad Jardín, el 17 de febrero, y en el que también estará acompañada por Glenn Zaleski en el piano, Pablo Menares en el bajo y Kush Abadey en la batería.

Las entradas, a la venta en Puntoticket, tienen valores desde los 27.600 pesos.