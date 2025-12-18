Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago27.3°
Humedad41%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Música | Shows en vivo

Melissa Aldana sumó un show en el Municipal de Viña del Mar

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La saxofonista Melissa Aldana anunció días atrás su regreso a Chile, con un show en el Teatro Nescafé de las Artes de Santiago, y ahora la artista nacional suma un nuevo concierto, esta vez en Viña del Mar.

Se trata de una presentación en el Teatro Municipal de la Ciudad Jardín, el 17 de febrero, y en el que también estará acompañada por Glenn Zaleski en el piano, Pablo Menares en el bajo y Kush Abadey en la batería.

Las entradas, a la venta en Puntoticket, tienen valores desde los 27.600 pesos.

Síguenos en Google News
Las + leídas