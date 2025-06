Morrissey vuelve a Chile 2025: Fecha, recinto y venta de entradas

El legendario Morrissey regresa a Chile este 2025 en el marco de su gira por Latinoamérica.

Tras cancelar sus shows por la región hace un año, el exvocalista de The Smiths se presentará el 16 de octubre en el Movistar Arena.

En el show, el icono del britpop repasará sus éxitos en solitarip como "Suedehead", "Everyday Is Like Sunday", "First of the Gang to Die", así como los himnos de su banda madre "Heaven Knows I'm Miserable Now", "How Soon Is Now?", "There Is A Light That Never Goes Out", entre otras.

Venta de entradas

Las entradas para Morrissey estarán disponibles en Puntoticket a partir del miércoles 11 de junio al mediodía, con preventa exclusiva para la caja de compensación auspiciante.

En tanto, la venta general iniciará el jueves 12 a través del mismo sistema y a la misma hora.