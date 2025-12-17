Movimiento Original tendrá su primer estadio: fecha y entradas

Considerado un referente en la escena hip hop chilena, Movimiento Original tendrá una especial celebración de sus 20 años de carrera, porque realizará su primer estadio en el país.

La banda, nacida en Pudahuel en 2006, ya tiene en su historia haber llenado un Movistar Arena, por lo que este siguiente paso parecía natural.

El show será el 21 de noviembre de 2026, en el Estadio Bicentenario de La Florida, y tendrá un invitado especial: SFDK, referente del hip hop de España.

Movimiento Original: venta de entradas

La venta de entradas para el show de Movimiento Original en el Estadio Bicentenario de La Florida comenzará al mediodía de este 19 de diciembre, para los clientes del auspiciador del evento.

Luego, al mediodía del 20 de diciembre se iniciará la venta general, ambas a través de la plataforma Ticketmaster.