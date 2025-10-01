Prince Royce cancela su concierto en Chile a pocos días de su realización

A pocos días de su regreso a Chile, el cantante Prince Royce ha cancelado su concierto, que estaba programado para el viernes 3 de octubre en el Movistar Arena.

A través de un comunicado, la productora Lotus informó sobre la cancelación del "Eterno Tour" en territorio nacional, apuntando a "circunstancias imprevistas".

"Tanto su equipo, como la producción trabajarán para concretar su regreso al país", añadieron.

Sobre la devolución de entradas, los organizadores del evento indicaron que esta se realizará según las siguientes indicaciones en Puntoticket: "Las órdenes de compra serán automáticamente devueltas y el dinero será reversado según la misma forma de pago utilizada al minuto de la compra".

"Tarjeta de Crédito o Débito, bajo las condiciones señaladas en los Términos & Condiciones de Puntoticket y Lotus que puedes revisar en sus respectivas páginas web", señalaron.

De momento, se desconocen mayores detalles de la cancelación del show, ya que el exponente de la bachata llevó a cabo con normalidad sus presentaciones en Perú y Argentina.