Show de drones marca la previa al concierto de Oasis en el Estadio Nacional

Un masivo espectáculo de drones iluminará los cielos del Estadio Nacional en la previa al esperado show de la banda Oasis en ese recinto.

El show, a cargo de la empresa Celestials, se podrá ver la noche de este martes 18 de noviembre y contará con el logo de los británicos girando sobre el coloso de Ñuñoa durante 10 minutos.

Este despliegue de drones luminosos es una las dinámicas que han marcado esta gira de reunión de los hermanos Liam y Noel Gallagher, quienes han iluminado cada uno de los recintos en los que han actuado.

¿Dónde se puede ver?

El espectáculo de drones está fijado para las 20:45 de este martes 18 de noviembre. Los lugares recomendados para observar de mejor manera el show están en Avenida Grecia y en las esquinas de ésta con Marathon y Pedro de Valdivia.