YSY A anuncia concierto en Santiago durante noviembre

El trapero argentino YSY A volverá a presentarse en Chile, ahora en el marco de su gira "Trampa al Tiempo Tour", y nuevamente el escenario elegido es el Movistar Arena, en el Parque O'Higgins de Santiago, el próximo 6 de noviembre.

El cantante, quien ya estuvo en el mismo recinto en 2023 y 2024, también suma dos presentaciones en la edición chilena del festival Lollapalooza, en 2019 y 2023.

Las entradas, con valores desde 23.000 pesos, estarán a la venta a través de Puntoticket, desde el mediodía del 11 de septiembre.