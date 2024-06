Silvio Rodríguez estrena su álbum "Quería Saber"

Este viernes, el cantautor Silvio Rodríguez lanzó su vigésimo segundo disco, titulado "Quería Saber".

El nuevo álbum, grabado entre 2019 y 2024, cuenta con 11 canciones que combinan varias temáticas con letras personales y sociales, marcadas por la característica voz del artista cubano.

"Es difícil ponerle nombre a un disco. Primero iba a ser Canciones del siglo XXI (menos una). Después pensé en Después. Por último, me he decidido por Quería saber. Aunque quizá debería llamarse Quiero saber, porque eso es lo que me mueve", confiesa Rodríguez en un comunicado.

Asimismo, el músico reveló que "Tonada para dos poemas de Rubén Martínez Villena" fue compuesta a inicios de los años 70.

En tanto, las demás canciones, "las canté en muchos conciertos de barrio. Y creo que son como este joven y maltrecho siglo, al que espero que un buen día le crezcan las alas".