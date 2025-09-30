Soda Stereo vuelve a los escenarios con la voz de Cerati

Tras varias especulaciones, banda argentina Soda Stereo anunció su regreso a los escenarios para 2026.

"Gustavo, Charly y Zeta, juntos una vez más. Una experiencia única donde lo imposible se hace real", escribieron en sus redes sociales, confirmando así el concierto, titulado "Ecos", para el próximo 21 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires.

De acuerdo al comunicado, el grupo indicó que el espectáculo "no es un tributo ni un homenaje. No es una película, No hay invitados ni cantante nuevo. Es un show en vivo".

El "regreso" de Cerati

Respecto a la modalidad de la reunión, Rolling Stone detalló Zeta Bosio y Charly Alberti tocarán en vivo, mientras que la voz y guitarras de Gustavo Cerati -fallecido en 2014- estarán presentes a través de registros de las últimas giras del grupo.

En tanto, los tickets para el show comenzarán a venderse este martes 30 de septiembre a través de la página del recinto.

De momento, se desconoce si "Ecos" llegará a otro países de Sudamérica.