System of a Down realizó audición para encontrar nuevo vocalista

Serj Tankian reveló en su próximo libro de memorias que System of a Down hizo una audición para un nuevo vocalista luego de que él mismo pidiera salir de la banda en 2017.

El libro Down with the System se lanza este martes 14 de mayo, en el que el cantante revelará diversos momentos junto a la banda estadounidense, como que fue su culpa la larga pausa de la banda entre 2006 y 2011, en gran parte debido a su deseo de alejarse de las giras, así como a sus diferencias creativas con el cantante y guitarrista Daron Malakian.

En un pasaje del libro, que mostró la revista Rolling Stone, Tankian afirmó que sugirió a la banda buscar un nuevo cantante en 2017.

"System tiene la suerte de obtener regalías por la venta de música, y esos ingresos son razonablemente consistentes. Si gastas más que esos ingresos, siempre puedes recargar las arcas con grandes cheques de las giras", escribió Tankian.

"Hacia finales de 2017, tuvimos una reunión de la banda en la oficina de Beno (manager de SOAD]. Cuando llegué, les dije a todos que tenía un tema que quería agregar (...) 'Miren muchachos, he sido muy claro en que ya no estoy interesado en hacer giras debido a mis problemas de espalda y porque ya no es algo que esté dentro de mi visión'", dice el libro.

"La cuestión es, sin embargo, que no quiero detenerlos. Esto es por lo que han trabajado toda tu vida. Merecen tener esto. Miré a Daron, Shavo y John, sabiendo que lo que dije a continuación sería muy duro. Creo que deberían buscar un nuevo cantante", reveló Tankian

"Pensé que se habían olvidado de la idea de contratar a un nuevo cantante", siguió contando Tankian, "pero aproximadamente un año después, John, Shavo y yo estábamos en una recaudación de fondos en Glendale, y un cantante que conocía se levantó y cantó esta hermosa canción. Shavo estaba sentado a mi lado en la mesa. Se inclinó y me tocó el hombro: 'Por cierto, probamos a este tipo como cantante. El único problema era que no podía gritar ni gruñir'".

"Me sorprendió. No es que hubieran estado audicionando reemplazos, sino que lo habían mantenido en secreto ¿Por qué nunca me lo dijeron? Shavo se encogió de hombros. 'No sé'", escribió el cantante.

"Me volví hacia Shavo, mirándolo ahora directamente. 'Escucha, es un buen cantante', dije. 'Puedo literalmente llevarlo al estacionamiento ahora mismo y enseñarle a gruñir. Realmente deberías considerarlo'. En años más recientes, les presenté a otro amigo como un posible reemplazo que deberían considerar seriamente. Pero creo que no harán nunca", declaró Tankian.