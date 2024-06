"¿Te estás forrando?": Christell aclaró si gana dinero por "Dubidubidu"

La cantante Christell volvió a abordar el éxito de "Dubidubidu", canción lanzada originalmemte en 2003 y que se ha hecho viral estos últimos meses en plataformas como TikTok.

Tras la popularidad del tema, que fue recientemente nominado a los MTV Miaw 2024, la joven decidió aclarar en redes sociales si ha recibido regalías por el hit.

"Hoy vamos a responder la pregunta que muchos me hacen y que se han dicho muchas cosas pero como que todavía no entienden lo que yo digo, la respuesta corta es sí", partió explicando la artista.

Bajo esta línea, la también fonoaudióloga señaló que sí está recibiendo dinero, aunque "muchas veces me preguntan '¿te estas forrando?, ¿estás ganado mucho dinero?' Y eso es otra cosa, recibo el porcentaje que me corresponde como intérprete de la canción, ya que no soy la autora y siempre lo he dicho porque tenía cinco años", aclaró.

"Si me preguntas si me estoy forrando o soy hipercontramillonaria, no amigo, no lo soy, y no está sucediendo eso, sin embargo sí recibo mis regalías que corresponden al contrato", afirmó Rodríguez.

Asimismo, la ex "Rojo", que reversionó la canción en tres idiomas, hizo un llamado a sus seguidores: "Escuchen mucho la canción, tanto la versión original como las que que yo hice, porque de esa forma me estarán ayudando".