Actor de "Rápido y Furioso" fue detenido por no pago de pensión alimenticia

El actor Tyrese Gibson, conocido por su papel de "Roman Pearce" en las películas de "Rápido y Furioso", fue arrestado por no pagar la pensión alimenticia de su hija.

Según The Hollywood Reporter, el intérprete había acordado pagar $10 mil dólares mensuales a su expareja por costos de manutención de la menor, aunque solo estuvo abonando $2.200 desde abril de 2023.

En este contexto, el juez Kevin Farmer entregó 48 horas al artista para saldar su deuda de $73.525.73 dólares, además de unos $7 mil adicionales para pagar los honorarios legales de Samantha Lee, madre de su hija Soraya.

Sin embargo, el también rapero decidió no acatar esta medida, lanzándose en sus redes sociales contra el sistema judicial: "Ser arrestado no fue divertido y fue muy traumático. Uno debería preguntarse por qué el juez me odia", afirmó, acusando a los abogados de Lee de ser "mejores amigos" del juez.

"Estamos apelando todos sus fallos y ya hemos tratado de que echaran a este juez dos veces", añadió.

Asimismo, Gibson aseguró que ha "trabajado muy duro desde que tenía 14 años para llegar aquí. Los tribunales de derecho de familia son los PEORES CON LOS PADRES", sentenció.