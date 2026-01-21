Acusan a Karol Lucero de no pagar servicios de su ostentoso matrimonio con Fran Virgilio
Según el organizador de la boda, el animador "hizo canje hasta con los fletes".
Según el organizador de la boda, el animador "hizo canje hasta con los fletes".
A meses de su mediática separación con Fran Virgilio, el animador Karol Lucero ha sido acusado de deber al organizador de su matrimonio, Pedro Álvarez.
De acuerdo a Javier Fernández, del programa "Zona de Estrellas", gran parte de la ostentosa boda se hizo bajo canjes, aunque no todos fueron cumplidos.
"Lo único que hay que hacer con estos famosillos que van por la vida haciendo canjes es funarlos", partió diciendo el panelista de farándula, señalando que Álvarez "hizo todo el matrimonio y el Karol Dance pagó el 50% del matrimonio y quedó debiendo el 50% a diversas cosas, no solo a él".
Bajo esta línea, Fernández reveló que la apoéstica fiesta religiosa -celebrada el 9 de noviembre de 2024 y que incluyó un globo aerostático y fuegos artificiales-, "fue casi el 80% o 60% canje. A este caballero (Pedro) le quedaron debiendo su sueldo, que en el fondo no es que lo necesita, pero en el fondo le llamó mucho la atención cómo Karol hizo canje hasta con los fletes".
Si bien, el organizador le dijo al estilista que el exYingo había acordado pagarle mediante unos vídeos en Instagram -por los que cobraba 300 mil pesos por cada una de estas publicaciones-, este "no cumplió con los reels, ni con nombrarlo".
Finalmente, Hugo Valencia añadió que "Fran (Virgilio) incurrió en el gasto del 50% de su matrimonio porque hubo muchas cosas que no se pudieron financiar con canjes".