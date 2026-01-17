"Agresivo y denigrante": Savka Pollak recordó rutinas con Felipe Avello en "SQP"

La exmodelo Savka Pollak se refirió a las rutinas humorísticas que protagonizó junto a Felipe Avello en el extinto programa "SQP" y aseguró que no las volvería a repetir.

En el programa "Plan Perfecto" Pollak fue consultada por estos sketch junto a "El Pez", los cuales contenían chsites subidos de tono y referencias al cuerpo femenino. "No lo puedo defender, porque encuentro que no se debe hacer eso", dijo de entrada.

"En ese minuto no tenía la conciencia que tengo hoy. Hoy día tengo 10 años más, 15 años más, 20 años más, no sé, tengo un montón de años más y experiencia que me han dicho en la vida que ese es un lugar donde yo no quisiera volver a estar puesta nunca más en mi vida. No me gusta, lo encuentro feo", agregó.

Además indicó que "es algo que he procesado durante un montón de tiempo", aunque reconoció que "yo también me reí, también participé".

"Hoy yo no miro esa rutina. Cuando alguien me pone 'Tía Savka, tía Savka', sigo de largo y ni siquiera lo leo, porque me produce un sentimiento encontrado. Lo encuentro agresivo, lo encuentro denigrante, después que me reí un montón, lo estoy reconociendo", aseguró.

Pese a su negativa opinión de los momentos, Savka Pollak sostuvo que "a Felipe Avello lo encuentro un tipo genial, es bien brillante". Sin embargo matizó diciendo que "no quiere decir que esté de acuerdo con ese momento televisivo".

"A mí no me causa, hoy día, ninguna gracia. Solo digo que no me gustaría volver a estar en ese momento", concluyó.