"Fue grave": Fran García-Huidobro reveló complejo episodio que la llevó a la UTI

La animadora Fran García-Huidobro relató el complejo episodio de salud que la llevó nuevamente a la Unidad de Tratamientos Intensivos (UTI) en 2024.

En conversación con "Only Fama", la figura televisiva recordó que "el año pasado, yo falté a un capítulo del programa. En ese capítulo yo estaba en la UTI, estuve de nuevo en la UTI. Seis días, en diciembre del año pasado", confesó sobre su internación.

"Fue más breve, pero entiendo por los diagnósticos que fue más grave incluso que la última vez", detalló.

Sobre su estado de salud, la Dama de Hierro reveló que recibió un diagnóstico crónico que deberá tratar de por vida, "que es la anemia severa, y que es severa de verdad".

Además, la también actriz señaló que el último año ha estado marcado por estrictos cuidados. "Hoy día cumplo un año de cuidarme de todo: de cómo me alimento, de lo que duermo, de cuánto tomo. Si me salgo de esa cancha, voy a terminar de nuevo en la UTI", afirmó.

Finalmente, reconoció el impacto emocional que le dejó la experiencia. "Durante mucho tiempo estuve muy asustada, porque pensaba que en cualquier momento me podía pasar algo y terminar otra vez en la UTI, y no quiero pasar por eso de nuevo", cerró.