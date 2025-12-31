En el marco del festival Teatro a Mil y con el colectivo Contadores Auditores como partner sobre el escenario, el canal de streaming Turno tendrá una función el 7 de enero en el Teatro Nescafé, que busca "volver al formato de teatro de revista, con vedettes, comedia, conversación, actuación y música, karaoke incluido", según Nicolás Copano.

En conversación con Una Nueva Mañana, el comunicador y hombre tras la plataforma apuntó que la idea de "Gran Turno Teatro" es -basándose en los programas de conversación- hacer "un show a modo de parodia".

Abordamos la actualidad política, el mundo de las noticias falsas y conceptos como "derechita cobarde, zurditos", en una época donde "uno puede decir que el fascismo está a flor de piel" y "hablar de este fenómeno global, pero lo queremos hacer con la dinámica del espectáculo", afirmó Copano, quien dijo estar muy interesado en explorar "el periodismo perfomático… que es una movida muy interesante".

LEER ARTICULO COMPLETO