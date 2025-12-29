Bomberos mantiene el combate a incendio en San Carlos de Apoquindo

Un incendio forestal afecta este lunes a pastizales y matorrales en ladera de un cerro ubicado en la capitalina comuna de Las Condes.

El siniestro, denominado "Plaza Sur", se concentra específicamente en la zona de San Carlos de Apoquindo con Camino Las Flores, en la parte posterior del estadio Claro Arena, perteneciente a la Universidad Católica.

Según información preliminar de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el fuego ya ha consumido al menos 470 hectáreas.

Son al menos 14 las compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago -con el apoyo de un carro del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa- quienes trabajan en esta tercera alarma de incendio.

Universidad Católica, en tanto, informó en su cuenta de X que, "siendo las 16:15 horas del 29 de diciembre de 2025, lamentablemente se desarrolla un incendio forestal entre los Parques La Plaza Sur y San Carlos de Apoquindo, ambos ubicados en la comuna de Las Condes, bajo la administración de la Asociación Parque Cordillera".

"Junto a la brigada de Conaf, Bomberos y la Municipalidad de Las Condes nos encontramos trabajando en la extinción del incendio, incluyendo el refuerzo de helicópteros y camiones aljibes en terreno", agregó.

"Asimismo, todos los visitantes de ambos parques ya fueron evacuados, sin riesgo para ellos. En estos momentos, desconocemos el motivo que dio origen al incendio", concluye el post.

Uno de los factores más críticos que complica las labores de extinción es el viento. Las autoridades han manifestado su preocupación por la posible expansión de las llamas hacia zonas residenciales.

Por ello, los esfuerzos se concentran en contener el avance hacia el sector de Álvaro del Portillo con Avenida La Plaza.

Delegado Durán: Incendio no será apagado este lunes

Para combatir el avance del fuego, además de los equipos terrestres y cambiones aljibe desplegados en la zona afectada, se cuenta con el refuerzo de helicópteros de Conaf.

La intensidad del incendio ha generado una densa columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital.

"El incendio sigue activo, pero está tendiendo a disminuir de manera importante por una reducción de la temperatura", informó, posteriormente, en un punto de prensa el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán.

"Las condiciones del viento también hacen que el incendio repase la misma zona afectada, donde hay menos masa vegetal (...), por lo que no debiera extenderse", añadió.

Sin embargo, el fuego "tampoco está controlado", enfatizó Durán: "Esperamos que la disminución se traduzca en que, ojalá, mañana (martes) en la mañana" ya se pueda extinguir, expresó.

La autoridad agregó que no hay casas afectadas y tampoco se prevé que el fuego alcance residencias.

El trabajo en el lugar

Respecto a los detalles de la emergencia, el director de Senapred en la Región Metropolitana, Miguel Muñoz, confirmó que "este incendio tiene 470 hectáreas de afectación" y que "no hay peligro de propagación a viviendas ni infraestructura crítica".

Asimismo, dio cuenta que "aquí va a haber un trabajo por lo menos un par de días más, de acuerdo con lo que nos han indicado brigadas de Conaf", y explicó que se encuentra desplegado "material aéreo de y también el apoyo de bomberos (...) que ha estado trabajando fuertemente en la protección de la infraestructura particularmente de Claro Arena y toda esa zona".

Muñoz también advirtió sobre el panorama para los próximos días, indicando que "las condiciones de mañana van a ser inclusive un poco más fuertes que las de hoy, con mayor temperatura, por lo tanto, hay que prepararnos para eso".

Ante esta situación, "el llamado a la población es a hacer caso y particularmente, si necesitamos utilizar el SAE en algún incendio, hacer caso. En el SAE la autoridad les está diciendo que tienen peligro de vida, por lo tanto, tienen que evacuar", puntualizó.

Las brigadas terrestres de Conaf permanecerán trabajando durante la noche para la contención del incendio. Se espera que mañana por la mañana se reincorporen bomberos, aviones y helicópteros cisternas para continuar con las labores.