"Aún te amo": "Negro" Piñera dedicó mensaje a Carla Ocho desde la UCI

Miguel "Negro" Piñera dedicó un sentido mensaje a su expareja Carla Ochoa mientras sigue internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica privada, donde está recibiendo tratamiento por su leucemia.

El músico se encuentra internado desde este lunes y está muy activo en redes sociales recordando a su hermano, el expresidente de Chile Sebastián Piñera, y momentos de su vida con artistas, actores, apariciones en televisión y sus canciones.

En ese contexto, compartió un video de Carla Ochoa en televisión, en el que recordó la relación de seis años que tuvo con el músico, cuando ella tenía 16 y él 42 años de edad.

"Qué lindos recuerdos. Viajamos por muchos lugares del mundo, con amigos, amigas, con mi familia y también la de ella. Grande Carlita, aún te amo", escribió el "Negro".

El clip muestra a la modelo, hace varios años atrás, en el programa "Mentiras Verdaderas" de la Red, en el que relata que "yo era chica, venía saliendo del colegio. Lo conocí en tercero medio. Nunca lo había visto, no tenía idea de que era famoso, músico, nada".

"Lo que más me conquistó y me cautivó era el hecho de su alegría, de su historia, su mundo. Era muy entretenido y yo también era cabra chica, era súper regalo y me encandiló esta persona", señaló Ocho