Bon Jovi reveló detalles de la boda de su hijo y Millie Bobby Brown

El pasado viernes, la revista People reportó que Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, hijo de Jon Bon Jovi, contrajeron matrimonio recientemente.

Ahora bien, en el programa de la BBC "The One Show", el músico estadounidense confirmó la unión entre su retoño y la actriz, de 22 y 20 años respectivamente.

"Son geniales. Son absolutamente fantásticos. Fue una boda familiar muy sencilla y la novia estaba hermosa y Jake está contentísimo. Y sí, es verdad", declaró el cantante en dicha entrevista.

Asimismo, el medio The Sun señaló que la ceremonia se llevó a cabo en Estados Unidos y que solo el autor de "It's My Life", su esposa Dorothea y los padres de la protagonista de "Stranger Things" estuvieron presentes.

Además, el mismo portal informó que la pareja, que se comprometió el año pasado luego de dos años de relación, ya planea una celebración más grande para fines de este año.