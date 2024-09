Camila Andrade y la posibilidad de ser amiga de Michelle Carvalho tras reality: "No lo tengo claro"

La más reciente eliminada del reality "Gran Hermano", Camila Andrade dio a conocer cuál es su postura en torno a mantener una amistad fuera del encierro.

Mientras ambas aún eran compañeras en "la casa más famosa del mundo", la impresión que daban en un principio era que se llevaban bien y que compartían una amistad.

De hecho, hubo instancias donde Michelle Carvalho hablaba a sus espaldas de la expareja de Kaminski, y que incluso criticó su relación con el ex de Carla Jara. Además aseguró que no tendría interés en mantener una amistad con ella fuera del reality.

¿Habrá amistad entre Camilia Andrade y Michelle Carvalho fuera del encierro?

En ese sentido, Camila Andrade hizo una reflexión sobre los dichos de Michelle y explicó que ella tiene una manera de ser muy particular, y que más allá de lo que puede decir, no considera que lo haga de mala persona.

"No lo sé, yo no lo tengo tan claro. Lo que sí, me gustaría conversar con ella, tener una buena relación", señaló Camila a FMDOS, quien además opinó sobre los polémicos comentarios ya mencionados.

Andrade da a sugerir, en su opinión, que los dichos de Michelle no van dirigidos a lo personal. "Yo creo que los dichos que me mostraron a mi, hacen relación un poco a la impulsividad, porque Michelle igual es como arrebatada y llega y dice lo que piensa sin ningún tipo de filtro. Pero considero que tiene un corazón de abuela y se lo dije en más de alguna oportunidad".

"Y como siempre, una humilde opinión cuando ella me pedía, yo le decía: "mira estos aspectos hay que mejorarlos, sin saber que había dicho esos comentarios que fueron más al comienzo, cuando nosotras no teníamos una relación, lo que no quita obviamente que te de lata", aseguró.

A pesar de las dudas, lo que sí Camila Andrade tiene claro es que "que sí o sí va a pasar es una conversación. Si es que ambas partes lo queremos", puntualizó. Camila Andrade.